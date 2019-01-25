ما هي السمكة الغريبة التي ظهرت على شواطئ مصر؟

المصدر: وكالات

شهدت مصر مؤخراً ظهور سمكة غريبة الشكل لأول مرة على شواطئها.

وذكرت وزارة البيئة أن إدارة محمية اشتوم الجميل بقطاع حماية الطبيعة ببور سعيد شمال البلاد رصدت نفوق سمكة الشمس النادرة بأحد شواطئ بورسعيد بالقرب من المحمية، وعلى الفور تم فحص السمكة ومعرفة أسباب نفوقها وتبين أنها سمكة الشمس المعروفة علميا باسم "Mola Mola ".

وأوضح الدكتور البيلي أبو حطب مدير محمية اشتوم الجميل أنه تم أخذ كافة القياسات الظاهرية للسمكة، وبالفحص تبين أنها تزن ما يزيد على 400 كيلوغرام، كما تم التنسيق مع حي غرب بورسعيد للمساعدة في نقل السمكة وتوفير سيارة نقل لرفعها.

وأشار إلى أنه سيتم تحنيط السمكة، أو استخراج الهيكل العظمى للاستفادة منها لخدمة البحث العلمي وتفسير محتواها وهيكلها بشكل مفصل، واستخدام هيكلها في خدمة مجال الأبحاث أو عرضها بالمتحف أو مراكز الزوار الخاصة بالمحميات الطبيعية.

وكشفت الوزارة المصرية تفاصيل عن السمكة وقالت إنها من أثقل الأسماك العظمية على مستوى العالم إذ يصل وزنها إلى ألف كيلوغرام، وتعيش في المياه العميقة المعتدلة والاستوائية حول العالم، مضيفة أنها من الأسماك التي يندر مشاهدتها كونها تعيش في الأعماق والمياه المفتوحة.

وتعتبر سمكة الشمس وفق ما تقوله الوزارة غير مؤذية للإنسان، كما أن لحمها قد يحتوي سموماً، وتلعب دورا هاما في الحفاظ على التوازن البيئي، مضيفة أنها من الأنواع النادرة والمعرضة للتهديد والانقراض وفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.