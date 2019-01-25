«بلاتفورم 09» في الفجيرة يحتفي بالإبداعات النسائية

المصدر: الفجيرة - البيان

تحت رعاية ودعم الشيخة شمسة بنت حمد بن محمد الشرقي، تنطلق في الفجيرة في الفترة من الثلاثين من الشهر الجاري، وحتى الثاني من فبراير المقبل، الدورة السادسة من معرض «بلاتفورم 09» الخيري بحي الرميلة، تحت عنوان «إكتشفي Sense - هواء طلق عقل منطلق»، وذلك للاحتفال بإنجازات المواهب النسائية المبدعة.

وأكدت الشيخة شمسة بنت حمد الشرقي، مؤسِـسة المعرض، أن معرض «بلاتفورم 09»، استطاع خلال ست سنوات أن يتطور وينمو بصورة كبيرة، ليضم عشرة آلاف امرأة، يجتمعن سنوياً ليشاركن بإبداعاتهن، ويساندن بعضهن البعض للتطور، ومنح فرص تعليمية قيّمة، وهو بمثابة تمثيل واحتفال باستقلاليتنا كأفراد وقوتنا كجماعة.

ويحتوي المعرض على أبراج تفاعلية حسيّة، تركز على تواصل البشر مع حواسهم في الهواء الطلق، وتشمل الأبراج الحسية، تفعيلات متصلة بالغلاف الجوي، الفلورة، الطاقة، السراب، الظل، الأفق، الرياح، والمد والجزر والشمس.

وقد قام مركز سينرجي للشفاء بالفجيرة، برعاية برج الطاقة، بتقديم جلسات مجانية للتعرف إلى اليوغا والتأمل، بينما يمنح برج الرياح، فرصة لاختيار قصاصات ورق متطايرة، مكتوب عليها كلمات تشجيعية مختلفة، لتشاركها مع من حولك.

ويستمر المعرض بتوجيه الشيخة شمسة بنت حمد بن محمد الشرقي، بمنح منصة لرائدات الأعمال الإماراتيات والعربيات، لعرض أعمالهن من «أزياء وديكورات منزلية وأكسسوارات وغيرها من الأعمال».وفي تحفيز فكرهن عبر الجلسات الحوارية الملهمة، والتي تُديرها مها الحامد، وتستضيف خلالها عدداً من النساء البارزات في مجال الأعمال.