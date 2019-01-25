شراكة بين «عجمان للتميّز» و«مؤسسة الأخبار»

المصدر: عجمان - البيان

وقع برنامج عجمان للتميز ومؤسسة أخبار عجمان اتفاقية شراكة لدعم خطط وبرامج عمل البرنامج والتعريف بأهم أنشطته مع مختلف الجهات والشركاء الاستراتيجيين.

وقع الاتفاقية حنان راشد البريكي من برنامج عجمان للتميز، ومحمد محمود أبوتيم مدير عام مؤسسة أخبار عجمان.

وعبرت حنان راشد البريكي عن اعتزاز البرنامج بتوقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة أخبار عجمان الرائدة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي بما يسهم في دعم العمل الوطني والإداري الذي يقوم به البرنامج والتعريف بأهم الأنشطة والفعاليات المنفذة لتعزيز حضوره إعلامياً بما يخدم مسيرة دعم إمارة عجمان ودولة الإمارات، مؤكدة حرص البرنامج على تقديم مضمون إعلامي متنوع وشامل يستهدف كل شرائح المجتمع ضمن خطة عمل متكاملة ستنفذ عبر مؤسسة أخبار عجمان.

من جانبه قال محمد محمود أبوتيم إن المؤسسة -ومن خلال جميع طواقمها الإعلامية- حريصة على مد جسور التواصل مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتسليط الضوء وإبراز المكانة الشمولية بمختلف جوانبها التي باتت تتمتع بها الإمارة والدولة على الأصعدة والمستويات كافة، مشدداً على العمل لتوفير مضمون إعلامي متكامل يواكب العمل ويلبي متطلبات واستحقاقات عمل برنامج عجمان للتميز.