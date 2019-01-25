عادل إمام يعود إلى خشبة المسرح بعمل يعرض في السعودية

المصدر: دبي - وكالات

بعد غياب طويل عن خشبة المسرح، من المتوقع أن يعود عملاق الكوميديا المصرية، الفنان عادل إمام، في عمل مسرحي جديد، سيعرض في السعودية، وذلك وفقاً لما كشفه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، خلال مؤتمر صحافي عقده أخيراً، للإعلان عن الاستراتيجية الجديدة للترفيه في السعودية، حيث أكد أنه قطع شوطاً كبيراً مع «زعيم الكوميديا»، لإقناعه بالتمثيل على خشبة المسرح بالمملكة، منوهاً إلى أن «المفاوضات بهذا الشأن في مراحلها الأخيرة»، وذلك وفقاً لما نقله موقع «سكاي نيوز عربية»، الذي أشار إلى أن اسم عادل إمام ارتبط بخشبة المسرح منذ 1960، عندما شارك بمسرحية «سري جداً»، وظل متعلقاً بالمسرح حتى آخر عرض قدمه، وهو «بودي غارد».