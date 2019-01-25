20 أغنية في ألبوم حماقي الجديد

المصدر: القاهرة- جنا حماد

بعد غيابه أكثر من 3 سنوات عن الساحة الغنائية، طرح المطرب محمد حماقى، ألبوماً جديداً تحت عنوان «كل يوم من ده»، على موقع «يوتيوب»، وفاجأ حماقي جمهوره بوجود 20 أغنية جديدة، في سابقة تحدث للمرة الأولى، أن يتضمن ألبوم غنائي هذا العدد الكبير والمتنوع من الأغاني.

ويتعاون حماقى من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم أمير طعيمة وأيمن بهجت قمر وتامر حسين وخالد تاج ونادر عبد الله وعمرو مصطفى، وشريف تاج، وتامر على، ومحمد يحيى، وتميم، وتوما، ونادر حمدى، ورامى سمير.

أما أسماء الـ 20 أغنية بالألبوم، فجاءت كالتالي: الجانب الأول يتضمن 10 أغانٍ «يزلزال»، و«كل يوم من ده»، و«ليلى»، و«عيونه سهرانة»، و«صور»، و«أعمل إيه»، و«بقيت معاه»، و«يا غربة»، «البداية»، و«يا ستار»، أما الجانب الثاني، فيتضمن أغاني «قدام الناس»، «كفاية حلول وسط»، «راضينى»، و«راسمك في خيالي»، و«لا عتاب ولا حيرة»، و«الحكاية حكايتنا»، وغيرها.