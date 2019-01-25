القطاع الثقافي في بريطانيا «منجم ذهب» مستقبلاً

المصدر: إعداد - فاتن صبح

لم تعد فكرة توظيف الأموال لخلق الفرص وتوفير الفوائد الاقتصادية عبر زيادة إمكانية الوصول للفنون والتراث والصناعات الإبداعية، ببعيدة عن خمس مناطق في المملكة المتحدة، التي ستستفيد من مبلغ 20 مليون جنيه استرليني لتمويل الثقافة.

وستتقاسم كل من بلدات غريمسبي وويكفيلد وبلايماوث وورشتر ومنطقتي كنت وإيسيكس على ملتقى نهر التيمز عشرين مليار جنيه من حكومة بريطانيا، وتشكل بالتالي المستفيد الأول من صندوق التنمية الثقافية الذي دعا البلدات للتقدم بمشاريع ذات علاقة بتكلفة تصل لسبعة ملايين جنيه استرليني.

وأكد وزير الثقافة البريطاني جيريمي رايت، الذي سيعلن عن المدينة الثقافية البريطانية للعام 2021، أن الصندوق سيدعم الخطط التي تسخر الثقافة لخلق فرص عمل، وتعزيز السياحية وتعيد إحياء المجتمعات.

وقال جيريمي في حديث بالمناسبة: «إنها فرصة مذهلة لا تساعد الناس وحسب على بناء مسيرة مهنية في عالم الفن والثقافة، بل في تعزيز الاستثمار على نطاق أوسع وإدخال التنويع على اقتصاد الإبداع».

وتجدر الإشارة إلى أن أي مبالغ مالية موجهة لعالم الثقافة سيكون مرحباً بها في قطاع الفنون والتراث، لا سيما في المناطق البريطانية حيث اعتمدت السلطات المحلية اقتطاعات هائلة.

وقد أفادت وزارة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة عن توقعاتها بأن يخلق صندوق التمويل ما يزيد على 1200 وظيفة يستفيد منها ألفا شخص من خلال التدريب على المهارات والدعم المقدّم لأكثر من 700 شركة تجارية.