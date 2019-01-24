مهرجان طيران الإمارات للآداب يستضيف ملهم الأجيال

المصدر: دبي - البيان

يستضيف مهرجان طيران الإمارات للآداب خلال فعالياته التي تمتد بين 1 و9 مارس المقبل، جلسات لخبراء عالميين مختصين في علوم الوراثة، وعلم النفس، والعلاقات الإنسانية، ترسم الطريق إلى الصحة والسعادة، وتعرف كل شخص بقدراته وإمكاناته الخاصة التي لا حدود لها.

ويشارك في المهرجان مؤلف كتاب «البحث عن السعادة»، كريس غاردنر، الملقب «ملهم الأجيال»، إذ يتحدث عن قصة حياته المذهلة، التي قدمها ويل سميث في فيلمه الذي يحمل الاسم نفسه، والذي حقق نجاحاً لافتاً.

ومن المتحدثين في الجلسات الكاتب والباحث الاجتماعي عبدالله النعيمي، أحد أشهر المؤثرين في وسائل الإعلام الاجتماعي في الإمارات، حيث يشرح تفاصيل حيل الرجال المخادعين، ويقدم إرشاداته لتجنب الوقوع في حبائلهم.

وتشرح نخبة من الخبراء كيفية استخدام الذكاء العاطفي، في بناء العلاقات الناجحة مع الآخرين، لتحسين العلاقات في مكان العمل والمنزل. منهم الكاتب السعودي ومقدم البرامج د. عبدالله المغلوث، ود. شريف عرفة، مؤلف كتاب «كيف تصبح إنساناً؟».

ويقوم كل من د. سعيد عبد الله المظلوم، المحاضر في أكاديمية شرطة دبي ومدير مركز سيجما 6 للتطوير، والتحسين المستمر في شرطة دبي، ود. منصور أنور حبيب، استشاري طب الأسرة والصحة المهنية - مدير إدارة صحة وسعادة الموظفين لدى شركة «دو» للاتصالات، بدراسة كيفية تعزيز الصحة والسعادة في مكان العمل.

ويشارك في الجلسات الدكتور جيلز يو، المختص بعلم الوراثة، ومقدم البرامج المتلفزة، الذي خصص أكثر من 20 عاماً لدراسة كيفية تأثير الجينات في علاقتنا بالطعام، وسيجيب في جلسته عن السؤال: لماذا يأكل بعض الناس أكثر من الآخرين؟

في جلسة «ماذا نحتاج لنصبح بشراً خارقين»، يقدم روان هوبر عالم أحياء التطوري ومحرر مجلة «نيو ساينتست»، وجهة نظره عن الإمكانيات الخارقة للإنسان، ويشرح الأسباب التي تجعل بعض الناس يحققون أقصى درجات الإنجاز في حين أن غيرهم لا يستطيعون ذلك مهما حاولوا.

من جهته، سيقدم بن ليتلتون، الصحفي ومستشار كرة القدم، معلومات قيمة عن الأساليب المبتكرة لتطوير المواهب لدى بعض أفضل أندية كرة القدم في العالم، ويشرح كيف يمكننا استخدام تلك الأساليب في حياتنا اليومية.

ويتحرى الكاتب وعالم النفس تاي تاشيرو مؤلف «عِلم النهايات السعيدة»، و«لماذا لا ننجح في حياتنا الاجتماعية»، أسباب الشعور بالارتباك أو عدم القدرة على التواصل اجتماعياً، ويطرح طرقاً تمكن من التغلب على المشكلات الاجتماعية.