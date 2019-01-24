سعد الصغير وأمينة يغنيان في القرية العالمية غداً

المصدر: دبي – شيرين فاروق

تستضيف القرية العالمية أمسية شعبية غنائية، يحييها الفنانان سعد الصغير وأمينة في التاسعة مساء غد الجمعة على المسرح الرئيس بالقرية العالمية، وذلك ضمن سعر تذكرة الدخول إلى القرية، والتي يمكن الحصول عليها مقابل 15 درهماً، ومن المتوقع أن يستقطب الحفل آلاف الزوار من محبيهم.

واشتهر سعد الصغير بأغانيه الشعبية مثل «اصحى فوق» وقد شارك في أفلام سينمائية مصرية مثل «لخمة راس» ولاقت أغانيه شعبية واسعة عربياً خاصة في حفلات الزفاف، أما أمينة، فاشتهرت بشكل خاص بأغنية «الحنطور»، والتي أدخلتها إلى عالم الغناء الشعبي، كما شاركت أيضاً في العديد من الأفلام المصرية.

ويأتي الحفل الغنائي ضمن 15 حفلاً، أعلنت القرية العالمية عن تقديمها في موسمها الـ 23 للجمهور لإضفاء مزيد من المتعة والالتقاء بكبار نجوم الفن والغناء في العالم العربي بالتعاون مع «روتانا» للصوتيات والمرئيات، وذلك بعد أن حققت الحفلات السابقة نجاحاً كبيراً منذ انطلاق الموسم الجاري للقرية العالمية.

كما قامت شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بنشر مقطع فيديو للفنان سعد الصغير وهو يدعو جمهوره لحضور الحفل، وأنهى سعد الفيديو وهو يغني مع فرقته أغنية «الكلام على مين».

ويمكن لزوار القرية العالمية التمتع ببرنامج حافل بالفعاليات الثقافية والفنية الأخرى على المسرح الرئيس ومسرح الأطفال ومسارح الأجنحة المختلفة، كما توفر القرية العالمية العديد من تجارب التسوق المختلفة من 78 دولة من خلال 27 جناحاً جديداً بواجهات خارجية متميزة تصوّر أجمل معالم وحضارات العالم.