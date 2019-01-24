أصالة الثقافة الإماراتية محور فعاليات متنوعة في مدينة العين

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية التفاعلية والترفيهية، التي تندرج ضمن الموسم الجديد من البرامج الثقافية، التي تستضيفها مدينة العين.

وتجري هذه الفعاليات في الفترة الممتدة من شهر يناير الجاري، ولغاية أبريل المقبل، في كل من متحف قصر العين، وقلعة الجاهلي، ومتحف العين، وعدد من المعالم الأخرى في المدينة. وتهدف هذه البرامج الثقافية، إلى تسليط الضوء على الثقافة الإماراتية الأصيلة، وتوفير تجارب ثقافية ثرية للمقيمين والزوار، على حد سواء.

احتفاء

وينظم قصر المويجعي، ابتداءً من 5 فبراير، فعاليات ثقافية، تحتفي بالتراث الإماراتي الأصيل، حيث تقدم ورشة عمل «البشت الملكي»، للجمهور، نظرة عن قرب على أساليب وأدوات صناعة البشوت العربية، وما تتضمنه من فنون الحرف اليدوية والزخرفات والتطريز بخيوط ذهبية وفضية. كما يحظى المشاركون في الورشة، بتجربة طرق الحياكة التقليدية، والتعرف إلى مراحل تطورها.

جولة

من جهة أخرى، سيوفر كل من نادي تراث الإمارات ونادي صقاري الإمارات، فرصة فريدة للتعرف إلى الصيد بالصقور، من خلال فعالية الجولة المسائية في قلعة الجاهلي لمدة يوم واحد.

والتي تسلط الضوء على الصقارة، التي أدرجت في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية باليونيسكو في عام 2016، باعتبارها جزءاً أساسياً من التراث الإماراتي. كما ستتيح الفعالية للزوار، فرصة مشاهدة عروض الصقارة، وكذلك تجربة كرم الضيافة الإماراتية الأصيلة في المجالس العربية التراثية.

كما سيحظى زوار العين، بحضور عرض الكلاب البوليسية، الذي تنظمه شرطة أبوظبي، ومتابعة العرض التقديمي الذي يستعرض مهارات فرقة الكلاب، كما سيتسنى لهم التعرف إلى الدور الذي لعبته هذه الحيوانات قديماً في التراث الإماراتي، والتي تمت تربيتها على مر الزمن، لأغراض الحماية والصيد، إضافة إلى دورها في حماية الأشخاص.

وفي إطار تعزيز روح الوحدة والتآلف الوطني، والاحتفاء بالقوات المسلحة وقوات الشرطة، تقيم الفرقة العسكرية، عرضاً حياً في 14 فبراير المقبل، وسترافق هذه الفعالية عروض عسكرية، وأخرى فنية وثقافية، تهدف إلى الارتقاء بالوعي الثقافي، وتعزيز الانتماء والهوية الوطنية.

وتعد الفرقة الموسيقية لشرطة أبوظبي، الأولى من نوعها في الإمارة، ويرجع تشكيلها إلى عام 1962، وكانت تضم في بدايتها 50 عازفاً فقط، ليصبح أعداد العازفين فيها اليوم 140 فرداً، يعزفون على مختلف الآلات الموسيقية، مثل الأبواق والمزامير والكلارينيت وغيرها.

ورش

من جانب آخر، تستمر فعاليات برنامج «حرفتي»، التي انطلقت الشهر الجاري، وتستمر لغاية 16 أبريل المقبل. يتضمن البرنامج مجموعة من ورش العمل، التي تتناول صناعة السدو والفخار والتلي والحبال والبرقع، بهدف الحفاظ على التراث الإماراتي، والهوية الوطنية، وترسيخها، والترويج لها بين الشباب والأجيال الصاعدة.

أما متحف العين، فيستضيف فعالية «رحلة قطعة»، والتي تتضمن عرض مجموعة مختارة من القطع والأدوات الأثرية والتراثية، التي لعبت دوراً محورياً في بناء الإمارات.