«الإمارات العلمي» يشارك في بطولة «الروبوت»

المصدر: دبي - البيان

يشارك نادي الإمارات العلمي التابع لندوة الثقافة والعلوم، في البطولة الوطنية للروبوت التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، خلال الفترة من 27 - 29 يناير الجاري، بأربعة فرق علمية تتكون من 15 طالباً وطالبة، من إجمالي 80 فريقاً من المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية.

وذلك بعدما ما تأهلت الفرق من خلال المسابقات الفرعية التي نظمت في نادي الإمارات العلمي بدبي ومدرسة الغزالي في أبوظبي ومدرسة أسماء بنت النعمان بدبي، وتعد المسابقة الوطنية في الروبوت والذكاء الاصطناعي المحطة الأخيرة قبل التأهل إلى المسابقات العالمية. وتمثل الفرق المشاركة في المسابقة إمارات الدولة كافة بهدف التشجيع على الاهتمام بالتكنولوجيا والرياضيات والعلوم والهندسة.