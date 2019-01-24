نورة الكعبي: الإمارات تسعى إلى تأسيس منظومة ثقافية متكاملة تُلهم العالم

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تسعى إلى تأسيس منظومة ثقافية متكاملة تلهم العالم، وتحافظ على الهوية الوطنية وتعزز مكانتها على الخريطة الثقافية العالمية.

وأضافت معاليها، إنه يمكن تحقيق هذا الهدف عبر رسم سياسات وتنفيذ مبادرات تحفز قطاع الثقافة والفنون، وتطلق العنان لإبداعات الموهوبين، وترفده بكوادر وطنية مبدعة تنهض بالحركة الثقافية، وتطور البيئة الملائمة للعمل الثقافي.

جاء ذلك، لدى زيارة معالي نورة بنت محمد الكعبي، المقر الإقليمي لشركة «غوغل» في مدينة دبي للإنترنت، اخيراً، ومشاركتها في الجلسة الحوارية "تولك أت غوغل " :(Talks at Google). إذ تعرفت إلى أفضل الممارسات والآليات التكنولوجية والحلول الرقمية المتوفرة في مجال رقمنة المحتوى الثقافي والمعرفي.

وأشارت الكعبي إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً حاسماً في تمكين القطاع الثقافي الإماراتي، من خلال توظيفها بالشكل الأمثل لإتاحة المحتوى الثقافي والفني وتوفير قاعدة بيانات ضخمة للجمهور. وتابعت: «بدأت أولى مبادراتنا في هذا الصدد بإطلاق «الخارطة الثقافية» وهي منصة إلكترونية توفر معلومات مفصلة عن المرافق الثقافية في الدولة، من مواقع جغرافية وخدمات وبيانات تعريفية عنها وتسهيل وصول الأفراد إليها».

وذكرت معاليها أن الوزارة استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في إجراء أول دراسة من نوعها في العالم العربي، بمشاركة 30 خبيراً في قطاع الثقافة والفنون، وتوصلت إلى نتائج مهمة سترسم مستقبل قطاع الفنون الإسلامية.