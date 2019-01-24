«الشارقة للكتاب» تُطلع سيدة أرمينيا الأولى على مشاريعها

المصدر: الشارقة - البيان

أطلعت هيئة الشارقة للكتاب السيدة الأولى لجمهورية أرمينيا نونه سركيسيان على تجربة الهيئة في تنظيم الفعاليات الثقافية الدوليّة، والوقوف على الخدمات والفرص الاستثمارية التي توفرها مدينة الشارقة للنشر.

وكان في استقبال سركسيان أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، حيث استعرض الجهود التي تبذلها الهيئة في تنظيم معرض الشارقة الدولي للكتاب، ثالث أكبر معرض للكتاب على مستوى العالم، وتوقف عند التسهيلات والخدمات التي توفرها مدينة الشارقة للنشر، أول منطقة حرة للنشر على مستوى العالم، لخدمات الطباعة، والترجمة، والتوزيع، والشحن، وغيرها من الخدمات.

وأهدى أحمد العامري سركسيان، خلال الجولة، النسخ الإنجليزية من مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث قدم لها نسخاً من كتاب سموه الصادر عن منشورات القاسمي «سرد الذات»، والأجزاء الثلاثة من «حديث الذاكرة».

علاقات عميقة

حول الزيارة والعلاقات التي تجمع الشارقة مع الجمهورية الأرمينية ثقافياً، قال أحمد العامري: «ترتبط الشارقة مع أرمينيا بعلاقات ثقافية عميقة، جسدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمبادرة ترميم كنيسة قديمة في أرمينيا، يعود عمرها إلى أكثر من 1000 عام، وتجسدها سيدة أرمينيا الأولى نونه سركيسيان اليوم بزيارتها لمقر هيئة الشارقة للكتاب ومدينة الشارقة للنشر، لتؤكد أهمية تعزيز الروابط الثقافية بين الإمارات وأرمينيا، وفتح أفق جديد لتواصل ثقافي بناء ومثمر».

وأضاف أحمد العامري: «تزخر الثقافة الأرمينية بكنوز معرفية كبيرة، يشكل التعرف إليها ونقلها إضافة نوعيّة إلى الثقافة العربية، خاصة أن البلدان العربية احتضنت الشعب الأرمني تاريخياً، وبات حضوره يشكّل جزءاً من النسيج المجتمعي لبعض البلدان العربية، وامتزجت ثقافته وتقاليده بثقافتنا العربية من دون أي حواجز».

شكر

بدورها، توجهت سركسيان بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على مشروعه الثقافي والإنساني، واعتبرت أنه يمثل نموذجاً لتجارب النهوض الحضاري المعاصرة، القائمة على المعرفة والثقافة كخطاب إنساني يدعو إلى السلام والمحبة والتعايش.