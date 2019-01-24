«فن أبوظبي» يسدل ستار دورته 10 السبت

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يُسدل معرض «فن أبوظبي»، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، ستار دورته الـ 10 بعد غدٍ السبت، وذلك بعد أن قدّم طيفاً واسعاً من البرامج والمعارض الفنية منذ انطلاقه في منارة السعديات 14 نوفمبر الماضي.

وتحوّلت سلسلة برنامج «آفاق: الفنانون الناشئون»، التي أشرف عليها الفنان الإماراتي محمد أحمد إبراهيم، إلى منصة فريدة لفنانين عالميين ومحليين، وعرض أعمال إبداعية لفنانين إماراتيين عدة منهم تقوى النقبي، وظبية الرميثي، وأحمد الظاهري.

ويواصل برنامج «آفاق: تكليف الفنانين» استقبال هواة الفن حتى 26 الجاري، خصوصاً الذين يتوافدون لرؤية إبداعات كل من الفنان عمران قريشي في قلعة الجاهلي وواحة العين، ومعتز نصر في قلعة الجاهلي، وعمار العطار في قصر المويجعي.

بينما يختتم برنامج «دروب الطوايا» عروضه الفنية الأدائية السبت المقبل، بعد أن سلطت الضوء على العلاقة بين الفنون الأدائية والتكنولوجيا كدافع أساسي لدعم تطوّر الفنون، وتقديم أدوات جديدة للتعبير الفني.