هاني شاكر ووائل جسّار يضيئان «هلا بالمجاز» الجمعة

المصدر: الشارقة - البيان

في سهرة فنية تجمع بين عذوبة الصوت والإحساس العالي، يلتقي جمهور مسرح المجاز، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الشارقة، مع الفنان المصري هاني شاكر، والمطرب اللبناني وائل جسّار، في أولى الحفلات الغنائية التي تستضيفها فعاليات «هلا بالمجاز» يوم الجمعة 25 يناير الجاري.

ويقدم الفنان هاني شاكر خلال الحفل نخبة من أعماله الفنية التي لطالما نالت إعجاب الجماهير، وترجم من خلالها أرقى عبارات الحب والجمال طوال مسيرته الفنية، كما يقدم الفنان اللبناني وائل جسار باقة من أغنياته العاطفية المليئة بالشجن والكلمة العذبة، التي حفرت في قلوب الجماهير العربية، وعززت من مكانته في الوسط الغنائي.

ويستضيف مسرح المجاز مساء كلّ جمعة خلال الفترة من 25 يناير الجاري حتى 1 مارس المقبل، حفلات غنائية منتظرة لنخبة من نجوم الغناء العربي تضم كلاً من الفنانين: الكويتي نبيل شعيل، واللبنانيين راغب علامة، ونوال الزغبي، ومحمد عسّاف، فيما يشارك النجم الإماراتي عيضة المنهالي، والفنان العراقي ماجد المهندس، ضمن سهرات استثنائية في الهواء الطلق.