تعاون بين «آثار رأس الخيمة» و«القصر الصيني»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

وقعت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة اتفاقية تعاون وشراكة مع متحف القصر الإمبراطوري في الصين، الذي يعد من أعرق المتاحف في العالم، وقع الاتفاقية أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، ونظيره شان جي شيانغ مدير متحف القصر الإمبراطوري في الصين، بهدف التعاون لدراسة المقتنيات الخزفية الصينية التي تم العثور عليها في عدد من المواقع الأثرية التابعة لإمارة رأس الخيمة، إضافة إلى إعداد البحوث والدراسات حول كيفية تأثير حركة التجارة واستيراد السيراميك والخزف الصيني في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة خلال تلك الفترة.

تنقيب

وأوضح أحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة الآثار والمتاحف، أن الاتفاقية تنص على التعاون بين الجهتين في عمليات التنقيب الأثري في عدد من المواقع الأثرية التاريخية المهمة في الإمارة كموقع «الندود» في المطاف، وموقع «كوش» الأثري، إضافة إلى تبادل الخبرات والبعثات العلمية وتبادل التدريب المهني والأكاديمي بين الجهتين وإقامة المحاضرات التخصصية لإطلاع الباحثين والدارسين والمهتمين على نتيجة البحوث والدراسات التي سيسفر عنها هذا التعاون، والمشاركة في المعارض التخصصية في كلا البلدين، لتعريف الجمهور بالروابط التاريخية القديمة التي كانت تربط المنطقة بالحضارة الصينية.