«10 في 10» يختتم فعالياته ضمن مهرجان عوافي

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

اختتمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة برنامج «10 في 10» في موسمه السابع، المواكب لعام التسامح، على مسرح قرية عوافي التراثية بكورنيش القواسم في رأس الخيمة.

وأوضح خلف سالم بن عنبر، نائب الرئيس المدير العام للجمعية، أن البرنامج استهدف تقديم فعاليات وفقرات عائلية وحملات توعوية في مختلف الجوانب الثقافية والاجتماعية والوطنية وإرشادات اجتماعية، قدمها نخبة من الخبراء والمختصين، إضافة إلى فقرات السحب على 10 جوائز قيمة في كل حملة أسبوعية، وحصل عليها 50 مشاركاً خلال فعاليات البرنامج التي استمرت على مدار 5 أسابيع.

وأكد أن برنامج «10 في 10» يأتي في إطار حرص الجمعية على تعزيز القيم الاجتماعية والوطنية والثقافية لدى الشباب وفئات المجتمع.