مركز جامع الشيخ زايد يختتم برنامج «الدليل الثقافي الصغير»

المصدر: أبوظبي - وام

اختتم مركز جامع الشيخ زايد الكبير، الموسم السادس من برنامج «الدليل الثقافي الصغير» بتكريم 36 طالباً من طلاب المدارس من الجنسين، منتسبين للبرنامج، ممن تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاماً، في مقر الجامع بأبوظبي.

وتضمَّن البرنامج التدريبي 6 ورش عمل متنوعة، هدفت إلى تعريف النشء إلى جوانب التميز المعماري الإسلامي الفريد لجامع الشيخ زايد الكبير، إلى جانب التعريف بالمفاهيم والقيم التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في المجتمع الإماراتي، والتي تشكل امتداداً للهوية الوطنية، كما أتاحت لهم فرصة الاطلاع على منظومة من المفاهيم الإنسانية والدينية والوطنية التي تثير شغفهم ورغبتهم في المعرفة، من خلال عملية متكاملة تتضمن تعزيز قيمة التسامح في نفوسهم.

وقال الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير: «إن المركز يسعى لتخليد مآثر الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال ما يقدم من برامج تدريبية هادفة، إلى جانب تدريب الناشئة على تقديم جولات ثقافية في جامع الشيخ زايد الكبير، تتضمن سلسلة متنوعة من ورش العمل التي تنمي شخصياتهم وترسخ فيهم قيم التسامح، وهي القيمة الكبرى والرسالة السامية التي يكرِّس مركز جامع الشيخ زايد الكبير جهوده لبثها وترسيخها».

وقد تنوعت أنشطة البرنامج ما بين العرض والإلقاء والبحث والمطالعة والرحلات الميدانية، وتقديم الجولات الثقافية، وبدورها أبرزت تلك الورش والأنشطة طاقات الطلاب وجوانب التميز لديهم.