«الحنّونة الفلسطينية» على مسرحي الجامعة الأمريكية بدبي والشارقة

المصدر: دبي - البيان

يستضيف المسرحان الرئيسان لكل من الجامعة الأمريكية في الشارقة، الجمعة، والجامعة الأمريكية بدبي، السبت، حفلين غنائيين تحييهما فرقة «الحنّونة» للفنون الشعبية الفلسطينية.

ينظم الفعاليات ويشرف عليها مجلس الأعمال الفلسطيني في دبي، بالتعاون مع الناديين الثقافيين الفلسطينيين في الجامعتين.

وجاء على موقع الجامعة الأمريكية بدبي، أن فرقة «الحنّونة» أنشئت في العام 1993، للحفاظ على التراث الثقافي للشعب الفلسطيني، ومنذ ذلك الحين أصبحت واحدة من أشهر مؤسسات حماية التراث في العالم العربي، حيث إنها من خلال الغناء والموسيقى الشعبية، تحمي وتشجع التقاليد الفلسطينية وتوصلها إلى جميع أنحاء العالم.