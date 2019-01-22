اختفاء مخيف لشخص من على متن سفينة فاخرة

المصدر: البيان الإلكتروني

في حادث غريب من نوعه، اختفى شاب في مقتبل العمر من سفينة "غولدن برينسيس" الفاخرة، حيث يعتقد أنه سقط في البحر في ظروف غامضة وفق ما قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأفادت تقارير بأن الشاب، البالغ من العمر 22 عاما، فقد في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين، مشيرة إلى أن السفينة توقفت للبحث عن الراكب دون جدوى.

وفشل الطاقم في تحديد مكان الرجل، الأمر الذي جعل قائد السفينة يطلب موافقة الحكومة الأسترالية، للعودة إلى ملبورن.

وحصلت السفينة، التي تملكها شركة "برينسيس كروزس"، على ترخيص العودة، حيث يرجح أن تصل صباح الأربعاء إلى ميناء ملبورن بحسب ما ذكرت سكاي نيوز.

وقالت الشركة في بيان: "نؤكد اختفاء رجل يبلغ من العمر 22 عاما من سفينة غولدن برينسيس مساء الإثنين"، مضيفة "السفينة الآن في طريقها للعودة إلى ملبورن، ستصل صباح الغد".

وتابعت: "تم إجراء بحث كامل في كل أرجاء السفينة، بما فيها حجرات الضيوف والأماكن العامة، كما جرت مراجعة كاميرات المراقبة .. لكن المهمة فشلت، نحن قلقون للغاية".

وقالت "ديلي ميل" إن السفينة على متنها أكثر من 3 آلاف راكب، مشيرة إلى قدرتها الاستيعابية الإجمالية تبلغ 3600.

وتابعت "تضم السفينة الفاخرة عددا من المسارح وقاعات السينما والمسابح والحانات".