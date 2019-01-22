ناريمان الزرعوني: سمعة الإمارات وسعت أعمالي إلى العالمية

المصدر: دبي - وفاء السويدي

زرعت كلمات التفاؤل والحفاظ على المركز الأول منذ البداية، الإيجابية في نفس ناريمان الزرعوني، لتسعى بتحقيق أحلامها عن طريق العمل في مجال الديكور وساعدت السمعة الطيبة لدولة الإمارات ودبي خاصة على تسهيل أعمالها في الخارج، حيث وافق أحد مصانع الأخشاب بالنمسا على تصدير أفضل الأخشاب لدى معرفتهم بجنسيتها ليحققوا انتشاراً أوسع عن طريق دبي ولتكون ناريمان الوسيط لانطلاقة جديدة في عالم الأعمال.

جودة عالية

«البيان» التقت ناريمان الزرعوني التي درست الفنون الجميلة وقادها حبها وشغفها بالفنون لأخذ دورات في الديكور والأبعاد لتطوير مهاراتها الفنية لتبدأ مشوارها في الديكور، وقد حرصت أن تستورد الخشب الممتاز لتعمل قطعاً خشبية بجودة عالية والذي تعتبره من أهم إنجازاتها، وتقول: «واجهت منافسين منذ دخولي عالم تصميم الديكور وبعض الآراء والانتقادات على عملي، وقد أعطتني مواجهة المنافسين دفعة قوية لأحقق الأفضل وأن أطور من أعمالي لأكون الأولى من ناحية استيراد الأخشاب والمتميزة من ناحية اللمسات الجمالية التي أحرص أن أضعها بنفسي، كما أطمح أن أكون سفيرة الديكور، وأكون القدوة التي تمثل ابنة الإمارات المنتجة والمعطاءة لبلدها».

وأضافت: «عملت عدة مشاريع ناجحة منها في إحدى الوزارات، حيث مزجت فيه بين اللمسات الأوروبية والحديثة، بعد أن استوفيت الشروط اللازمة للموافقة ببدء المشروع وكان خطوة للاستمرار والمثابرة، كما أن دعم زوجي الدائم يحفزني أن أعمل وأتجاوز ضغوط العمل التي قد أواجهها».

سحر وتاريخ

وأشارت الزرعوني إلى أسلوبها في الديكور، حيث بدأت بالكلاسيكي وهو الأصعب من حيث التفاصيل الدقيقة وهو عبارة عن خلق شعور من السحر والتاريخ، كما يتطلب أن يتميز المصمم بمواهب إبداعية التي تستمدها من تخصصها في الفنون الجميلة وتستخدم فيها الألوان الطبيعية مثل الأخضر والأزرق، إضافة إلى تميز الديكور الكلاسيكي بالفخامة والهدوء والأناقة في نفس الوقت، وتقول: «اتجه الآن إلى الأسلوب الحديث في الديكور، حيث الإحساس بالراحة أكثر والبساطة في تفاصيل القطعة، إضافة إلى الجرأة في كسر الأفكار الشائعة والعملية والخفة في شكل الأثاث بعكس الكلاسيكي».

تجربة

وعن تجربتها في برنامج «شاعر المليون» تقول: «ساهمت في التنسيق والإشراف على خشبة مسرح شاعر المليون، وكانت تجربة دفعتني لدراسة وأخذ دورات في الأبعاد لأستطيع التطوير من عجلة العمل وأتعرف على المسافات المناسبة بين قطع الأثاث وعمل تناسق وتناظر لخلق مساحة، وقد ساعدني فريق عملي كثيراً، حيث أرسم الشكل المطلوب وأحصل على عدة خيارات من التنفيذ وقطع الأثاث لنختار في النهاية الشكل الأجمل والأنسب».