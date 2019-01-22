«دبي للتسوق» يقدم مزيداً من العروض الترويجية

المصدر: دبي - البيان

تواصل الدورة الرابعة والعشرون من مهرجان دبي للتسوّق، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، اجتذاب المتسوقين من خلال تقديم المزيد من العروض وفرص الفوز بجوائز كبيرة حتى 2 فبراير المقبل.

ويمكن للمتسوقين اغتنام مكافآت مجزية تقدمها فيزا خلال مهرجان دبي للتسوق هذا العام، تشمل خصومات على الأسعار في فنادق شهيرة ومطاعم راقية ومقاصد ترفيهية مميزة، فضلاً عن توفير إضافي في مجموعة واسعة من وجهات التسوق، حيث يمكن لحاملي بطاقات فيزا الاستفادة من خصم إضافي بنسبة 20 في المئة في مطاعم ومقاهي جميرا، بالإضافة إلى خصم 25 في المئة على أسعار الإقامة، في حين يمكن لروّاد الحدائق الترفيهية الاستفادة من خصم قدره 15 في المئة على بطاقة دبي.

أمّا عشاق الموضة والأزياء، فيمكنهم استخدام بطاقات فيزا في مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم والاستفادة من مزايا متعددة منها الحصول على خصم بنسبة 15 في المئة في متاجر سبلاش. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم وجهات مراس القابضة لحاملي بطاقات فيزا من السكان والزوار خصماً بنسب متنوعة تصل إلى 20 في المئة في المطاعم والمقاصد وصالات السينما التابعة للشركة.

الجائزة الكبرى

وإلى جانب العروض المميزة على الإلكترونيات مثل أجهزة التلفزيون والكاميرات والحواسيب والهواتف الذكية، تنظّم متاجر جمبو الرائدة في المدينة سحباً على جوائز قيّمة ستُمنح لـ (30) فائزاً محظوظاً كل يوم طوال فترة المهرجان.

في سيتي سنتر مردف، سيكون المتسوقون على موعد مع تحقيق أحلامهم، حيث سيفوز شخص واحد محظوظ بالجائزة الكبرى ومقدارها مليون درهم، فعند إنفاق أكثر من 350 درهماً في متاجر المول، سيدخل المشتري السحب الكبير الذي سيجرى مطلع فبراير. أمّا في سيتي سنتر ديرة، وبالإضافة إلى عروضٍ ترويجية لا تضاهى من 370 متجراً، سيحظى المتسوقون بفرصة الفوز بسيارة تويوتا لاند كروزر 2019 وعددٍ من الجوائز الفورية من خلال مبادرة «أنفق واكسب» حتى 2 فبراير.

كما أطلق مركز التسوق حديثاً حملة «امسح واربح» الترويجية لمنح الزبائن مزيداً من الجوائز.

ولمنح المتسوقين مزيداً من فرص الفوز بالسيارات، يمكن للزبائن إنفاق 200 درهم أو أكثر في أيّ من متاجر سوق التنين 1 أو سوق التنين 2 خلال مهرجان دبي للتسوق لدخول السحب على سيارتي رينو داستر (واحدة كل ثلاثة أسابيع).

تسوق واربح

ويسعى ميركاتو مول وتاون سنتر جميرا لتحقيق أحلام زوارهما خلال المهرجان من خلال فعالية «تسوق واربح»، حيث يحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم في أي متجرٍ لديهما على قسيمة مشاركة في سحبٍ على ثلاث جوائز قيّمة سيحظى بها ثلاثةٌ من المتسوقين المحظوظين.

كما تقدّم وجهات مراس، بما في ذلك سيتي ووك، ولا مير، وذا بييتش، وبوكس بارك، والسيف، وذا أوتلت فيليدج، وجزيرة بلوواترز، جوائز مجموعها مليون درهم عبر سحوباتٍ أسبوعية.

«حكاية قراصنة» في ضيافة «فستيفال باي»

تستضيف منطقة «فستيفال باي»، الواجهة المائية الساحرة لدبي فستيفال سيتي مول، عرض «حكاية قراصنة» ضمن إطار سلسلة عروض «تخيّل» الشيقة، حيث تم تحويل المنطقة إلى مرسى لسفن القراصنة يضم جسوراً وأقواساً وكنوزاً خاصة بالقراصنة.

وتم إطلاق العرض الجديد رسمياً من قبل أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لـمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بمشاركة كل من محمد مقطري، مدير الإدارة العامة لـشركة الفطيم لكزس؛ وستيفن كليفر، مدير مراكز التسوق لدى مجموعة الفطيم العقارية. وأقيمت فعالية الإطلاق، التي حضرها آلاف المتسوقين، يوم الخميس 17 الجاري، والتي شهدت عرضاً مميزاً للألعاب النارية لإطلاق الفعاليات الاحتفالية والتي تستمر حتى نهاية أبريل 2019.

ويستضيف عرض «تخيّل» الجديد «حكاية قراصنة» مجموعة واسعة من الشخصيات التي يمكن للزوار اللقاء بها في منطقة «فستيفال باي». تتمحور قصة العرض حول المغامرات التي تخوضها تلك الشخصيات، التي تسعى للعثور على خاتم الزمرد المفقود.