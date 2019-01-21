«الأرض من أعلى».. بانوراما بصرية مذهلة

المصدر: دبي - البيان

«تغيير نظرتنا لكوكب الأرض» هو الهدف الأول للمحترف بنجامين غرانت، الذي اشتهر على المواقع الإلكترونية بالتقاطاته الجوية عبر الأقمار الاصطناعية لبانوراما بصرية مذهلة عن كوكبنا يمكن الولوج إليها عبر موقعه «ذا ديلي أوفرفيو».

يتحدث غرانت، بأن بعض المشهديات التي يصوّرها تُظهر تأثيرات التدخل البشري في الطبيعة، كالصحراء وحقول التعدين والجزر وغيرها. واستلهم المصور فكرته من تجربة «التأثير العام»، التي تمثلت بالتحول الإدراكي في الوعي لمنظور بعض رواد الفضاء أثناء رحلاتهم الفضائية، أثناء مشاهدتهم ومراقبتهم للأرض من الفضاء الخارجي للمرة الأولى، إذ يدرك الفلكيون في تلك اللحظة المذهلة مدى «صغر وهشاشة الحياة البشرية».

هنا نستعرض بعض التقاطات غرانت من الأعلى، بدءاً بحقول التوليب في نيوزيلندا، والمنحوتة الأرضية لـ«سيدة الشمال» بإنجلترا، وخليج ويلي بأستراليا، وصولاً إلى الشوارع المحيطة بحديقة بلازا ديل إجكيوتيفو بالمكسيك وغيرها.