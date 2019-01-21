البرد يقتل 4 أشبال في غزة

المصدر: غزة - وكالات

نفقت 4 أشبال أسود في حديقة الحيوانات بمدينة رفح داخل قطاع غزة، بسبب البرد القارس، تحت تأثير المنخفض الجوي الذي يغطي المنطقة. وقال مالك حديقة حيوانات في غزة، حسب «رويترز»، الجمعة الماضي، إن 4 أشبال نفقت بسبب البرد القارس في الحديقة، بعد أن أطاحت الرياح بألواح بلاستيكية كانت تحمي قفصها خلال عاصفة شتوية.

وأضاف مالك الحديقة، فتحي جمعة، أنه عُثر على شبلين نافقين يوم الخميس الماضي بعد يوم واحد من ولادتهما، في حين كان الاثنان الآخران يعانيان صعوبات في التنفس، ولم تُفلح جهود إنقاذهما بمدفأة كهربائية.

وأفاد جمعة بأن الحيوانات الأخرى في حديقة الحيوان الخاصة، جنوبي قطاع غزة، نجت من العاصفة، وبينها الأسد واللبؤة و3 من أشبالهما عمرها 14 شهراً. ووفقاً لوسائل إعلام فلسطينية، ناشد جمعة جمعيات الرفق بالحيوان إنقاذ بقية الحيوانات بالحديقة، بما فيها أشبال وقرود وطيور نادرة.