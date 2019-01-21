المنتج الإماراتي محمد حسين: درامياتنا تغطي الدول العربية

المصدر: دبي ـ البيان

نحو تعميق العلاقة مع القطاعات الإنتاجية في الكويت ومصر وسوريا، يمضي المنتج الإماراتي محمد حسين، الذي أكد أنه تمكن أخيراً من عقد مجموعة من الاتفاقيات الفنية المشتركة مع قطاعات الإنتاج المختلفة، بهدف تقديم مجموعة من الأعمال الدرامية التلفزيونية، من خلال شركته «اكتف ميديا» التي تتخذ من دبي مقراً لها.

وقال: «نحقق حالة من التكامل الفني المشترك عبر اتفاقيات للإنتاج والتوزيع المشترك بين اكتف ميديا ومقرها دبي، وبين كبريات شركات الإنتاج الفني في دول المنطقة والعالم العربي على حد سواء»، مشيراً إلى توقيعه لاتفاقية تعاون مع شركة «عدسة للإنتاج الفني» بقيادة المنتج المخرج عبدالله بو شهري، حيث يتعاون من خلال هذه الاتفاقية في إنتاج وتوزيع مجموعة أعمال درامية كويتية، من بينها مسلسلات «الديرفة» للمخرج مناف عبدالله، وبطولة محمد المنصور وهيفاء عادل وبثينة الرئيسي، و«إفراج مشروط» للمخرج عيسى ذياب وبطولة خالد أمين وجاسم النبهان وهدى الخطيب.

أعمال جديدة

وتابع: «ضمن حالة التعاون بين جيل من المنتجين الشباب الإماراتيين والكويتيين، نسعى إلى تقديم أعمال جديدة من بينها مسلسل ماذا لو؟ بقيادة المنتج المخرج حسين دشتي والذي يقدم تجربة فنية رفيعة المستوى تؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ صناعة الإنتاج الدرامي من بطولة خالد أمين ومنذر الرياحنة وأسيل عمران ونور الغندور وروان المهدي، وكذلك مسلسل يجيب الله مطر من بطولة زهرة عرفات وحسين المنصور وشهد الياسين، ومسلسل حضن الشوك بطولة إلهام شاهين وإبراهيم الحربي وخالد البريكي، مؤكداً نه تم إنجاز المسلسل الجديد «قرقاشة 2»، وكذلك مسلسل «عطيتك عيوني».

ونوه حسين إلى أن علاقات التعاون امتدت نحو مصر، حيث أشار إلى عمله على عدد من الأعمال الجديدة، ومن بينها مسلسل «بيت العيلة» من بطولة يسرا وجمال سليمان، ومسلسل «كابتن عزوز» من بطولة سامح حسين وبيومي فؤاد بالإضافة إلى أحدث أعمال النجمة نيللي كريم، كما أشار حسين إلى الأعمال السورية الجديدة، مؤكداً أن الدراما السورية تشهد في هذه المرحلة من تاريخها نبضاً فنياً متجدداً وإطلاقة إضافية، وقال: «نعمل حالياً على إنتاج مجموعة من الأعمال الدرامية السورية، من بينها مسلسل زمن الخطايا بطولة غسان مسعود ووائل رمضان، ومسلسل كونتاك بطولة أمل عرفة وشادي الصفدي وفايز قزق ومحمد حداقي ومن إخراج حسام الرنتيسي. ومسلسل حواري الشام القديمة الذي يشهد عودة النجم السوري رشيد عساف بعد غياب طويل.