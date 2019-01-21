نورة الكعبي تشهد فعاليات معرض «بيور تراش» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

شهدت معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة أول من أمس، فعاليات المعرض الفني «فن النفايات» بعنوان «بيور تراش»، الذي نظمته شركة «المضاعفة» للاستشارات التسويقية، في حديقة «ريم سنترال بارك» بجزيرة الريم في أبوظبي، بحضور طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار العقارية»، وعدد من ممثلي الإعلام.

فيما نجح المعرض في لفت الأنظار بطريقة فنية، علماً بأنه جزء من مبادرة «فود نوت تراش»، المبادرة الاجتماعية الخاصة بالشركات المحلية، الهادفة إلى زيادة الوعي حول الكمية الهائلة من «الطعام الصالح للأكل»، التي تلقى في القمامة في كل أنحاء العالم.

ويتمثل الهدف الرئيس لمبادرة «فود نوت تراش» في زيادة الوعي والثقافة حول نفايات الطعام، لذا، اشتمل المعرض الفني على تصاميم تم ابتكارها حصراً بأطعمة فائضة جرى التخلص منها. كما يضمّ المعرض صوراً وأطباقاً تقدم الطعام بطرق شهية وجذابة بحيث يصعب التصديق أن هذه الأغراض تم جمعها من القمامة.

وقالت سامية بو عزة، مدير عام شركة «المضاعفة» للاستشارات التسويقية (Multiply): «وعياً منّا لحجم تحدي نفايات الطعام، قررنا كوكالة تواصل تسليط الضوء عليها بالطريقة التي نتميز بها، أي من خلال فكرة مبتكرة ومرحة. إذ نعتقد أن معرض «بيور تراش» سيصل لجميع الفئات العمرية ولجميع الخلفيات، ومن جانبنا سنعمل على المبادرة بكل مسؤولية، ونأمل أن يتردد صداها لدى الجميع».

وتم عرض القطع الفنية في أشكال وأساليب مختلفة، كما جرى إعداد بعض الأطباق في أنماط معينة وأضيفت لمسة مرحة إليها، فيما ركّزت أطباق أخرى على عنصر واحد من خلال التصوير الفوتوغرافي عن قرب أو اللقطات الأحادية، وجرى خلال المعرض بث شريط فيديو قصير يوثّق عملية ابتكار القطع الفنية من جمع النفايات إلى ابتكار التحف الفنية.