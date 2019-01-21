تحدي «العشر سنوات».. جمع العالم واختلف الناس حول مغزاه!

المصدر: دبي - إبراهيم توتونجي

«إنها لعبة من فيبسوك هدفها إجراء تمرين على خوارزميات التعرف على الوجوه.. إنها نرجسية نخفي خلفها ولعنا بذاتنا.. إنها تذكير لطيف بأننا مستمرون وأقوياء بالرغم من كل شيء.. إنها حنين إلى الماضي وهروب من الحاضر.. إنها ببساطة لعبة مسلية».. اختلفت التوصيفات التي تحلل معنى ظاهرة «تحدي العشر سنوات» الذي انتشر هذا الأسبوع على وسائل التواصل الاجتماعي في كل العالم. «تريند» تفاعل معه الفنانون والسياسيون والشركات وعامة الناس ممن لم يتوانوا من «فلق» شاشة الهاتف أو الكومبيوتر إلى اثنتين، في كل واحدة منهما صورة، ليصبح السؤال: اكتشف الفوارق أو تكون البهجة مع «لا شيء تغير»، واليأس مع «كم أخذ العمر من نضارتنا»، وبالنسبة إلى الشركات والمؤسسات «كم نحن فخورون بتقدمنا».

الكل أراد أن يلقي نظرة سريعة إلى الوراء ليبحث عن مرآة تعكس صورته قبل عقد من الزمن. ولكن، مهما اختلفت التحليلات، بين مؤيد ومعارض، ومشارك ومتشكك، وجدّي ولاهٍ، فإن الأكيد أنها ظاهرة وحّدت العالم في بداية عام جديد، وسنة، يقال، من خبراء ومنظرين، وحتى «فلكيين»، أنها ستكون.. «سنة تغيير».

مرور الزمن

«يحتاج الناس إلى الحنين. إنه بصمتهم وشهادتهم على مرور الزمن. إنه التذكار الذي يحملونه من رحلاتهم لكي يتفحصوه كلما أرادوا أن يختبروا الثقة الذاتية بأنهم عاشوا وعايشوا وعاصروا وكبروا وأنجزوا وربحوا وفقدوا.. هذا أحد معاني الحياة. لذلك نحتاج بين الحين والآخر إلى هذا النوع من التحديات»، تشرح جيسيكا أونويل، الأخصائية في سلوكيات الواقع الافتراضي. الثقة بالنفس يبدو لها منحى آخر عند عدد كبير من المعلقين على صور الفنانين من هوليود وبوليود والعالم العربي التي امتلأت بها المنصات.

يقول أحدها: «لقد تزوجت وأنجبت ثلاثة أولاد خلال عقد من الزمن، وواجهت الكثير من المصاعب، واختبرت الكثير من الآلام. هل تتوقعون أن يبقى شكلي على ما هو عليه؟ لو كنت من مجموعة المشاهير، وتوفرت لي ظروف حياتهم وأطقم العناية الشخصية التي تهتم بهم، كان الأمر ليكون مختلفاً، ولكنت وضعت صورتي من دون تردد». ويغرد تعليق آخر في اتجاه مناقض: «من الطبيعي أن نكبر. في الواقع هذا ضروري. هذا تحد جيّد لأنه يمنحنا شعوراً بالانتصار. كل خط في الجبين، دائرة حول العينين، شيب أبيض ربما، دليل على أنه بات لدينا مزيد من الحكمة والحكايات، ولدينا الكثير لنتشاركه».

إنجازات الأوطان

سياقات أخرى غير نفسية أو فردية ألقت الضوء على إنجازات الأوطان وتطور التنمية. صور كثيرة من دولة الإمارات وفيديوهات عنونها أصحابها بالقول: «هنا أرض التحدي، حيث تختلف الأمور كل 10 شهور، بل 10 أيام، لا سنين».

وحضرت الإمارات بإنجازات التشييد في الحجر والتنمية في البشر لكي ترسل رسالتها الصادحة إلى العالم: من أرض التسام والسعادة، لا مجال للتراخي. الزمن بالنسبة لنا أرقام لا نقف عندها، فكل يوم هو فاتحة عصر جديد وأمل جديد».

ولم يخل التحدي من رسائل توعوية تتعلق بالاحتباس الحراري وما فعله بالبيئة، وبالطفرة التكنولوجية التي نعيشها اليوم وما تحقق في العقد الماضي وصولاً إلى التعليقات الطريفة والنكات التي تناولت الوضع المعيشي والاقتصادي للناس.