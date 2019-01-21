«الأعلى لشؤون الأسرة» بالشارقة يُنظم صالون الشتاء الثقافي

المصدر: الشارقة - البيان

نظم المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، صالون الشتاء الثقافي بعنوان «القراءة الإبداعية، مهاراتها واستراتيجيات تدريسها»، للدكتور عيسى الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، ومحاضر في جامعة الشارقة، ويشغل عدة مناصب أكسبته خبرة في المجال التربوي، وفي مجالات التعليم واللغة العربية.

أدارت الندوة الأديبة نجيبة الرفاعي، وحضرها عدد من ممثلي المدارس في منطقة الشارقة التعليمية، وممثلون عن مؤسسات حكومة الشارقة، وموظفات من إدارات المجلس، وممثلون عن الجامعة القاسمية وجامعة الشارقة.

محاور

طرحت الندوة عدة محاور للنقاش، كانت بمثابة قراءة في أبواب الكتاب، ومنها مفهوم القراءة الإبداعية، ومراحل القراءة الإبداعية ومراحلها وأهميتها وأهدافها ومهاراتها وعوامل تنميتها، كما تم التحدث عن الأنشطة القرائية ودورها في تنمية القراءة الإبداعية، وعن مهارات التفكير الإبداعي، والتحدث عن استراتيجيات التفكير المتشعب لتنمية القراءة الإبداعية، فيما طرح الحمادي مفهوم التفكير المتشعب وعلاقته بالتفكير التباعدي، وفلسفته وأهدافه وأهميته وأسسه واستراتيجياته، وإيجابياته وسلبياته، وسلط الضوء على تنمية مهارات القراءة الإبداعية لدى الطلاب الفائقين لغوياً.