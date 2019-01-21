اختتام مهرجان الفنون الإسلامية في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

اختتمت دائرة الثقافة بالشارقة فعاليات النسخة 21 من مهرجان الفنون الإسلامية التي جاءت تحت شعار «أفق»، وقال محمد القصير، مدير المهرجان، مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، إن المهرجان يتمثل في صور إبداعية شتى، فهو الحدث الفني الذي يفتح الأبواب أمام عشرات الفنانين العالميين في كل نسخة، ويسعى لمواكبة الفن الإسلامي مع بقية الفنون التشكيلية، كما يجمع الشرق والغرب على أرض واحدة، لتنطلق أصداؤه من الشارقة إلى العالمية.

وأكد أن النسخة الحالية شهدت تنوّعاً مميزاً بالأعمال المشاركة، أظهرت احترافية عالية في التعامل مع الفن الإسلامي، من خلال 25 موقعاً، منها متحف الشارقة للفنون، وواجهة المجاز ومركز مرايا للفنون، وساحة الخط في قلب الشارقة.

وأوضح أن النسخة 21 استوحت وهجها من شعارها «أفق»، أفقاً فنياً بلا حدود، بضمها 238 فعاليةً و377 عملاً فنياً على مدى 30 يوماً، لافتاً إلى أن وصول المهرجان إلى هذا الزخم بعد عقدين هو تأكيد لمصداقيّته في إعادة الألق لهذا الفنّ العريق.