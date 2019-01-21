النادي المصري في العين يبدأ موسمه الثقافي

المصدر: العين - البيان

بحضور الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، الرئيس الفخري لنادي جمهورية مصر العربية فرع العين، والشيخ سالم بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي الأسبق، احتفل النادي بتدشين فعاليات موسمه الثقافي لعام 2019، تزامناً مع مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون 2019 عام التسامح، وذلك بحضور نائب الرئيس الفخري للنادي، المهندس محمد سعيد الداشر، ورئيس مجلس الإدارة والأعضاء محمد جاهين، ونائبه د. يحيى أحمد، وأيمن النجار، أمين صندوق النادي، ومحمد فوزي، منسق العلاقات العامة، وبمشاركة العديد من أبناء الإمارات ومصر والوطن العربي.

فعاليات

وتخللت الحفل فعاليات موسيقية قامت بأدائها المطربة سمية المرسني، بمصاحبة الفرقة الموسيقية. كما تضمنت فعاليات الموسم الثقافي في أولى جلساته الحوارية محاضرة تاريخية عن فن التحنيط ألقاها أ. د. يحيى محمد محمود، أستاذ التاريخ بجامعة الإمارات، وذلك ضمن سلسلة محاضرات نصف شهرية بعنوان «اعرف بلدك» بهدف تواصل أبناء مصر المقيمين بالدولة بوطنهم الأم وإثراء النشء بمعلومات عن الحضارة المصرية العريقة.