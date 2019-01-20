بالفيديو.. وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر ناهز 113 سنة

المصدر: البيان الالكتروني

توفي مازارو موناكا، أكبر معمر في العالم في آشورو من جزيرة هوكايدو اليابانية عن عمر ناهز 113 سنة.

وقات عائلة موناكا إن مازارو توفي من دون معاناة لأسباب طبيعية عندما كان نائما.

وكان مازارو ولد سنة 1905 ونشأ في عائلة كبيرة العدد، إذ إن له ستة إخوة وأختاً واحدة، وقد تجوز سنة 1931 وله خمسة أبناء. وعندما تقاعد مازارو عن العمل كان يستمتع بقضاء وقته في مشاهدة رياضة مصارعة السومو، وأكل الحلوى، وفق قناة (NHK) اليابانية.

ويبلغ عدد اليابانيين الذين تجاوزت أعمارهم 100 سنة حوالي 70 ألف نسمة، وتوجد أعلى نسبة أمل في الحياة في العالم في اليابان، حيث كان جيرومون كيمورا صاحب أطول عمر في العالم، وقد توفي سنة 2013.

بالفيديو.. وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر ناهز 113 سنةhttps://t.co/V9TdD6ltwv#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/U3QPoX6r0F — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٠ يناير ٢٠١٩