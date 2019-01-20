عاصفة شتوية تتسبب في نفوق أربعة أشبال حديثي الولادة في غزة

المصدر: البيان الالكتروني

نفقت 4 أشبال أسود في حديقة الحيوانات بمدينة رفح داخل قطاع غزة، بسبب البرد القارس تحت تأثير المنخفض الجوي الذي يغطي المنطقة.

وقال مالك حديقة حيوانات في غزة حسب "رويترز" الجمعة الماضي إن أربعة أشبال نفقت بسبب البرد القارس في الحديقة بعد أن أطاحت الرياح بألواح بلاستيكية كانت تحمي قفصهم خلال عاصفة شتوية.

وأضاف مالك الحديقة فتحي جمعة أنه عثر على شبلين نافقين يوم الخميس الماضي بعد يوم واحد من ولادتهما في حين كان الاثنان الآخران يعانيان من صعوبات في التنفس ولم تفلح جهود إنقاذهما بمدفأة كهربائية.

وقال جمعة إن الحيوانات الأخرى في حديقة الحيوان الخاصة في جنوب قطاع غزة نجت من العاصفة وبينها الأسد واللبؤة وثلاثة من أشبالهما عمرهم 14 شهرا.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، ناشد جمعة جمعيات الرفق بالحيوان إنقاذ باقي الحيوانات بالحديقة، بما فيها أشبال وقرود وطيور نادرة.