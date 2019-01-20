سائق "توك توك" أمين يرد حقيبة "الربع مليون" ويرفض المكافأة

المصدر: البيان الالكترونية

قام سائق توك توك أمين، بمدينة إيتاي البارود فى محافظة البحيرة المصرية، ببذل مجهود جبار من أجل مساعدة مهندس في استرداد حقيبة بها مبلغ 250 ألف جنيه.

وكان المهندس وزوجته نسيا الحقيبة فى الـ«توك توك» الذى استقلاه عقب خروجهما من البنك بحسب البوابة نيوز.

وقال أحمد عبدالمجيد العربي 22 سنة ومقيم بقرية سيدي مسعود، والذى يعمل سائق «توك توك» بمدينة إيتاي البارود،: «عندما شاهدت فى أثناء توقفى بشارع جانبي حالة من الحزن على رجل وسيدة عقب نزولهما من التوك توك، توجهت لهما وسألتهما عما بهما،

وحين أخبرني الرجل بنسيانه حقيبته فى توك توك، هرعت للبحث عنه لمدة حوالي ساعتين حتى وجدته».

ومضى قائلا: «رجعت للرجل وزوجته، فعادت لهما الروح، وروى لي الرجل أنه يعمل مهندسًا بدولة عربية، وكان يعتزم شراء قطعة أرض لتأمين مستقبل أولاده».

وردًا على سؤال عما إذا كان كافأه على ذلك، قال: «رفضت المكافأة، ويكفينى أني فعلت الصواب».

ورفض الشاب الحصول على مكافأة مالية من المهندس وزوجته، معربا عن سعادته أنه كان سببا فى سعادة أسرة، يكفيني ما رأيته من تكريم من أهلي وأسرتي بعد معرفتهم بالواقعة.