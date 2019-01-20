«طيران الإمارات للآداب» يطرح تذاكر إضافية لجيف كيني

المصدر: دبي - البيان

أعلن مهرجان طيران الإمارات للآداب عن طرح تذاكر إضافية لحضور الجلسة الخاصة مع مؤلف سلسلة «مذكرات طالب» جيف كيني يوم السبت 2 مارس المقبل، نظراً لنفاد التذاكر نتيجة الطلب الكبير عليها، حيث ستتوافر كمية محدودة منها للبيع بشكل مباشر عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان.

200000000

ويُعتبر كيني من أكثر المؤلفين ورسامي الكاريكاتير تأثيراً في مجال أدب الأطفال، حيث ألهم آلاف الصغار، الذين طالعوا سلسلة «مذكرات طالب»، والتي باعت أكثر من 200 مليون نسخة حول العالم، حيث سيحظى حضور الجلسة بفرصة التعرف على أسلوب جيف في ابتكار النكات، ضمن قصصه وطرح بعض الأسئلة التي تراودهم.

يذكر أن جيف كيني سينضم هذا العام إلى قائمة حافلة بأسماء أهم المؤلفين المشاركين في برنامج الأطفال خلال المهرجان، بما في ذلك فيكتوريا إيفيارد مؤلفة سلسلة «الملكة الحمراء»، وتوني دي سول مؤلف «العلوم الرهيبة»، الذي سيكون حاضراً في المهرجان مع أحدث كتبه في سلسلة «الفتى النحلة»، وتاران ماثارو مبدع سلسلة «المستدعي».