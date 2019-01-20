مركز جمعة الماجد يختتم دورة ترميم المخطوطات في باماكو

المصدر: دبي - البيان

قدّم الدكتور بسام داغستاني رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم الدورة الأولى في حفظ ومعالجة وترميم المخطوطات والوثائق التاريخية التي نظمت في الفترة من 13 ـ 20 الجاري في باماكو عاصمة جمهورية مالي، بالتعاون مع منظمة سافاما، ووزارة العمل والتدريب في جمهورية مالي. وحضرها 30 متدرباً ومتدربة من المؤسسات الثقافية والمراكز والمكتبات العامة والخاصة التي تُعنى بحفظ المخطوطات وصيانتها في مالي.

ركز برنامج الدورة على التدريب العملي للترميم اليدوي للمخطوطات، وطرق حفظها من جميع الآفات، والتنبيه على الأخطاء التي قد يقع فيها بعض المرممين وتؤدي إلى إصابة المخطوطات النادرة بأضرار بالغة يصعب إصلاحها في كثير من الأحيان. كما ركز البرنامج على التدرب على كيفية التعامل مع خطط الحفظ الوقائية والعلاجية المعمول بها عالمياً بما يتناسب مع نوعية وطبيعة تلك المخطوطات والبيئة المحيطة بها، وتقديم الحلول المناسبة لمشاكل الحفظ والتخزين التي تواجهها المؤسسات المعنية بهذا الأمر.

واستمراراً للتعاون الثقافي بين مركز جمعة الماجد وجمهورية مالي زار داغستاني جامعة باماكو والتقى الدكتور إسماعيل برزي رئيس قسم اللغة العربية بالجامعة بهدف التنسيق لإرسال 500 كتاب لدعم تعليم اللغة العربية، وهذه المجموعة هدية من المركز إلى مكتبة الجامعة.