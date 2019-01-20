الديك وحبيب يشعلان المسرح غناء

المصدر: دبي - شيرين فاروق

شهد الحفل الغنائي الذي أحياه النجمان حسين الديك ووفيق حبيب على المسرح الرئيس بالقرية العالمية مساء أول من أمس (الجمعة) حضور لافت من الجمهور من محبيهم من مختلف الأعمار وارتفعت الهواتف لالتقاط الصور والفيديوهات مع الأصوات التي تردد الأغاني التي حفظوها عن ظهر قلب وسط تفاعل كبير.

وشهد الجزء الأول من الحفل صعود الفنان وفيق حبيب، الذي بدا متحمساً للقاء الجمهور الذي طلب منه أغنيته الجديدة بتشلي التي حققت نجاحاً كبيراً، وأغنية حبات التوت، وأغنية تهديد وغيرها إضافة إلى إتقانه الدبكة التي اشتهرت بها، فيما جاء الجزء الثاني من الحفل ليكون أكثر حماساً مع المطرب السوري حسين الديك وفرقته الموسيقية، التي قدمت عرضاً مبهراً وممتعاً للجمهور، وازداد الحماس مع أغنية «لما بضمك على صديري» إحدى أشهر أغانيه، وأغنية ماحلاكي، وغيرها.

على جانب آخر استمتع جمهور القرية بعرض مبهر للألعاب النارية قبل انطلاق الحفل الغنائي بدقائق، وشهدت سماء القرية العالمية عروضها المبهرة بألوان البهجة التي باتت أحد عناوين السعادة المجانية التي تمنحها القرية العالمية لضيوفها.

وجاء الموسم 23 للقرية العالمية بتجربة ترفيهية جديدة كلياً مع العروض المدهشة على المسرح الرئيس في القرية العالمية، حيث يتم تقديم مجموعة من القصص التقليدية بأسلوب احتفالي .