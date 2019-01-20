65 أسرة إماراتية تصنع إبداعات «الصنعة» بالقرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

شهد جناح الصنعة التابع لوزارة تنمية المجتمع خلال مشاركته العاشرة على التوالي في القرية العالمية إقبالاً مكثفاً من الضيوف، حيث تنوع الجناح بإبداعات صنعتها 65 أسرة إماراتية منتجة، شملت منتجات مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة في محل الصنعة المشترك، تحت مظلة دعم ورعاية الوزارة لتمكين الأسرة الإماراتية المنتجة اقتصادياً بما يدعم الحفاظ على استقرارها وتماسكها.

وتبرز مشاركة وزارة تنمية المجتمع في «الصنعة» مستندة إلى أفكار الشباب من طلبة الجامعات والموظفات وعدد من المستفيدين من الضمان الاجتماعي وأصحاب الهمم والمؤسسات العقابية، حيث يُبدع المشاركون في إنتاج مختلف منتجات الأشغال اليدوية، والتي تتضمن: المطبوعات، وملابس الأطفال، والجلابيات، والعبايات، والعطور، والدخون، والأواني المزخرفة، والبهارات المصنعة بأيادٍ إماراتية، والعسل المحلي والزيوت الطبيعية والحلويات، وسواها من المنتجات المبتكرة، وكل هذه المنتجات تم إبداعها بطريقة مبتكرة تمزج بين الماضي والحاضر وتلبي رغبة المتسوقين من جميع الأذواق.

تنويع

وأكدت عفراء بوحميد، مدير إدارة برامج الأسر المنتجة بوزارة تنمية المجتمع، أن جناح «الصنعة» يعتبر أحد مشاريع الوزارة المستدامة الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسر الإماراتية المنتجة، وتنويع مصادر دخلها واستثمار طاقات أفرادها وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم ليكونوا أصحاب مشاريع رائدة برؤى مطورة ومبتكرة، مشيرة إلى حرص الوزارة على الارتقاء بالصنعة كي تسهم بشكل أكبر في دعم اقتصاد الأسرة خاصة والاقتصاد الوطني عامة، ومؤكدة حرص الوزارة على توفير وضمان دعم الأسر الإماراتية المنتجة من خلال تنفيذ سلسلة من البرامج والورش التدريبية المجانية مع عدد من الخبراء والمختصين.

وقالت إن عدد الأسر الإماراتية المنتجة المسجلة منذ انطلاق الصنعة في العام 2008 بلغ (2408) أسر إماراتية منتجة، فيما تم تنفيذ (1642) معرضاً تسويقياً في جميع إمارات الدولة بمشاركة (9525) أسرة منتجة، ووفرت لهم وزارة تنمية المجتمع، بالتعاون مع شركائها العديد من المنافذ التسويقية المنتشرة في مختلف إمارات الدولة. وتعمل الوزارة باستمرار على زيادة عدد المنافذ بتفعيل الشراكات مع جهات متنوعة في الدولة.

إشراف

وتتولى إدارة برامج الأسر المنتجة في وزارة تنمية المجتمع، الإشراف المتكامل على جناح الصنعة في القرية العالمية، الذي يحتضن طموحاً متزايداً لأبناء الوطن مُنطلقاً من تعدد الفئات المشاركة في الجناح من: أصحاب الهمم، والأرامل والمطلقات، والأم وابنها، والشباب المسجلين في مبادرة أنامل إماراتية، إضافة إلى تواجد أسرة متكاملة في الجناح من الأم والأخت والأبناء.