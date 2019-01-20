نورة الكعبي تزور المقر الجديد لشبكة الإذاعة العربية

المصدر: دبي - البيان

استقبلت شبكة الإذاعة العربية - أكبر شبكة إذاعية في المنطقة - بمقرها الجديد في مدينة دبي للإعلام وفداً من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة برئاسة معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة.

ورحب محمود الرشيد، مدير عام شبكة الإذاعة العربية بزيارة الكعبي والوفد المرافق لها، والذي ضم عدداً من مديري الإدارات بالوزارة، مشيداً في الوقت نفسه بالتعاون الإعلامي المتميز والقائم بين وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وجميع الإذاعات التي تتبع الشبكة.

جولة شاملة

وتعرفت الكعبي والوفد الزائر على جميع الأقسام الإدارية والفنية ومقر العمليات الرئيسة في الشبكة، كما استمعت إلى شرح حول مختلف آليات العمل فيها، فيما تم عرض فيديو توضيحي لآلية العمل في الإذاعات والشركات التي تتبع الشبكة، وقام الوفد بجولة شاملة في الاستديوهات والمرافق الخاصة بالإذاعات بالإضافة إلى استديوهات الإنتاج التي تحتوي على أحدث وسائط التقنيات والمعدات السمعية والمرئية لتبث محتواها من خلال أكثر من 41 استديو إذاعياً ورقمياً للإنتاج الصوتي والمرئي، تعتمد جميعها على أحدث الأجهزة الفنية والتقنيات الذكية، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة وأهم الاستراتيجيات المتبعة لضمان تقديم أفضل وأضخم تجربة ترفيهية وإخبارية في المنطقة والتواصل مع الملايين من مواطني ومقيمي الدولة من مختلف الجنسيات يومياً.

وأبدت الكعبي إعجابها بآلية وسير العمل في المقر الرئيس الجديد لشبكة الإذاعة العربية خلال الاجتماع الذي سبق الجولة والذي تم من خلاله مناقشة وبحث مجموعة من القضايا التي تهم الطرفين، بهدف تعزيز دور الشبكة في التعريف برسالة وزارة الثقافة وتنمية المعرفة والمساهمة في إيصال الخدمات المتميزة التي تقدمها الإدارة لجميع المواطنين والمقيمين والسياح والزوار.

أفكار مقترحة

وناقش الاجتماع مختلف الاستراتيجيات والأفكار المقترحة من الطرفين التي تهدف إلى إيصال رسالة ورؤية وزارة الثقافة وتنمية المعرفة إلى مختلف شرائح المجتمع التي تتواصل معها الإذاعة وتعريفهم بدور الوزارة في إثراء الثقافة الإماراتية والاحتفاء بها وتقديمها إلى العالم والمحافظة على التراث والآثار الإماراتية والترويج لها محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى دعم الإنتاج الفكري الوطني وبناء مجتمعات المعرفة واستثماره في تعزيز التنمية.

من جهته أعرب محمود الرشيد عن سعادته باستقبال وفد الوزارة، وقال: توفر شبكة الإذاعة العربية منصة متعددة الوسائط تتواصل مع الملايين من المستمعين يومياً، ونحن حريصون دوماً على توفير منصاتنا لتقديم محتوى يساهم في دعم رؤية دولتنا الحبيبة ومختلف الوزارات والجهات الحكومية التي تخدمها، معبراً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المستمر بين الجانبين في شتى المجالات.

يذكر أن شبكة الإذاعة العربية انتقلت أخيراً إلى مقرها الجديد في مدينة دبي للإعلام والذي يضم أحدث التقنيات الإعلامية بمستويات وبنية تحتية عالمية ضمن سعيها لتعزيز رؤيتها في تقديم منصة رائدة متعددة الوسائط في عالم الإذاعة الرقمية المرئية والصوتية.