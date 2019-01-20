برج خليفة يتزيّن بعرض «أضواء الشارقة»

المصدر: دبي - البيان

ارتدى «برج خليفة» أول من أمس الجمعة، حلة بهية تزينت بعرض ضوئي مميز استعداداً لـ«مهرجان أضواء الشارقة 2019»، في خطوة داعمة لجهود «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» في الترويج للمهرجان الذي يبهر السياح والزوار سنوياً بعروض ضوئية ذات أبعاد فنية وثقافية وتراثية وجمالية تبرز تفرّد الصروح المعمارية التي تعكس روعة الحضارة العربية.

ومن المقرر أن ينطلق «مهرجان أضواء الشارقة 2019» للمرة التاسعة على التوالي في الفترة بين 6 و16 فبراير المقبل، وسط أجواء عائلية وثقافية مميّزة، مقدماً عروضاً ضوئية تمزج ألواناً وأضواء مبهرة تتمايل على أنغام الموسيقى. ويسلط الحدث الضوء على أشهر الصروح المعمارية في الشارقة باستخدام أحدث تقنيات الإنارة المبتكرة والتي تصاحبها موسيقى راقية تنقل المشاهد إلى عالم آخر.