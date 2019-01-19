رحيل "أبو القنبلة الهيدروجينية الصينية" عن عمر 93 عاماً

المصدر: البيان الالكتروني

توفي عالم الفيزياء النووية الصيني يوي مين، الذي كان يسهم في تطوير أول قنبلة هيدروجينية صينية ناجحة، الأربعاء الماضي في بكين عن عمر 93 عاما.

ولعب يوي، الذي ولد في تيانجين بشمال الصين في 1926، دورا رئيسيا في تصغير الأسلحة النووية وتحقيق اختراقات تكنولوجية في القنبلة النيترونية وملء الفراغ في نظرية النواة الذرية في الصين، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

ومنح أعلى جائزة علمية وتكنولوجية خلال احتفال سنوي عقد في 2015 لتكريم أبرز العلماء والإنجازات البحثية.

وكان يوي من بين 100 صيني منحوا ميداليات رواد الإصلاح خلال حفل في ديسمبر 2018 احتفالا بالذكرى الأربعين لانطلاق مسيرة الإصلاح والانفتاح.