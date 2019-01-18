ثروته 95.5 مليار دولار وينتظر في طابور للظفر بوجبة برغر بـ 7.68 دولار

المصدر: البيان الالكتروني

على الرغم من أن بيل غيتس البالغ 63 عاماً يعد واحداً من أغنى رجال العالم، إلا أنه - وكما تبين الصورة التي نشرتها صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، يضطر أو بالأحرى يفضل الانتظار مثل أي زبون في طابور للحصول على وجبة برغر.

وقد تم رصد الملياردير، وفق "دايلي ميل"، وهو ينتظر دوره في طابور في مطعم Dick's بسياتل الامريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع للحصول علة وجبة برغر.

وقد شوهد رجل الأعمال الأمريكي، الذي تقدر ثروتهم بـ 95.5 مليار دولار، وهو يرتدي سترة حمراء وسروالاً رمادي اللون وحذاء رياضيا أسود، بينما كان ينتظر ويديه في جيوبه طلبية البرغر يوم الأحد الماضي.

يذكر أن الوجبة كلفت الملياردير 7.68 دولار فقط، حيث يبلغ سعر البرغر الفاخر في هذا المطعم 3.40 دولار والبطاطا المقلية 1.90 دولار وكوب كبير من المشروبات الغازية 2.38 دولار.