تحرق زوجها بسبب كلمة سر الهاتف

المصدر: البيان الالكتروني

أوقفت السلطات الإندونيسية سيدة بشبهة إحراق زوجها حيا بعد خلاف بين الزوجين بشأن كلمة السر لهاتف الزوج الذكي.

وقعت الحادثة بينما كان ديدي بورناما يقوم بإصلاح بلاطات سطح منزلهما، وطلبت الزوجة إلهام كاهياني من زوجها أن يكشف لها عن كلمة السر لفتح هاتفه الخلوي.

ورفض الزوج، البالغ من العمر 26 عاماً، الكشف عن كلمة السر الخاصة بهاتفه، فاحتد الخلاف بينهما، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وبحسب رئيس شرطة "إيست لومبوك" في إندونيسيا، ماد يوغي فإن بورناما نزل عن السطح وضرب زوجته فيما استمر الجدل والخلاف بينهما.

وتحول الخلاف والجدل إلى مواجهة، فأحضرت إلهام علبة بنزين في البيت وصبتها على زوجها، ثم أشعلت فيه النار.

وقال شاهد العيان أوجي للصحافيين إنه هرع إلى مكان الحادث بعد أن شاهد النيران وهي تندلع في جسد الزوج، وحاول إخمادها.