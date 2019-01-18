وفاة الفنان المصري سعيد عبدالغني عن عمر 81 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

توفى صباح اليوم الجمعة الفنان المصري الكبير سعيد عبدالغني عن عمر يناهز 81 عاما بعد صراع مع المرض، ولم يتم حتى الآن تحديد مكان الجنازة أو موعد العزاء.

وكانت الحالة الصحية للفنان المصري، سعيد عبد الغني، قد تدهورت حيث تعرض لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها لأحد المستشفيات العسكرية للعلاج.

وقال الفنان أحمد سعيد نجل الفنان إن والده أصيب بالتهاب رئوي حاد، وتم نقله إلى العناية المركزة، مؤكداً أن الحالة حرجة للغاية ويبذل الأطباء جهوداً مضاعفة للسيطرة على المرض.

سعيد عبد الغني من مواليد 23 يناير في العام 1938 في قرية "نوسا البحر" بالدقهلية شمال مصر، تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1958، واتجه للعمل في الصحافة، حيث التحق بصحيفة الأهرام وعين بقسم الحوادث بها، ثم انتقل للقسم العسكري ليعمل مراسلا عسكريا، وخلال تغطيته لأحداث حرب يونيو من العام 1967 تعرض لصدمة شديدة عقب رؤيته لجثث الجنود المصريين، وقتل عدد من أصدقائه أمام أعينه.

عقب الحرب عاد عبد الغني لمنزله، وقد أصيب باكتئاب حاد، ورفض منذ تلك اللحظة ارتداء أي ألوان في ملابسه سوى اللون الأبيض لكراهيته للون الأسود الذي يذكره بالحداد على أصدقائه، ثم طلب من رؤسائه بالصحيفة عدم العودة للعمل مراسلا عسكريا مرة أخرى، فتقرر نقله للقسم الفني.

عقب عمله بالقسم الفني تعرف عبد الغني على كبار الفنانين المصريين، وعشق الفن، واتجه للعمل فيه بجانب الصحافة، وخلال تلك الفترة تزوج من شقيقة الفنانة الراحلة زهرة العلا، وعمل في فرقة مسرحية، وظهر للمرة الأولى في السينما مع المخرج يوسف شاهين في فيلم "العصفور" عام 1972، ثم تبعه بدور آخر في فيلم "المذنبون"، وبعدها توالت أعماله.

يذكر أن الفنان سعيد عبد الغنى قدم الكثير من الأعمال السينمائية وأبرزها حبيبي دائما، الكرنك، وإحنا بتوع الأتوبيس، وفى الدراما قدم مسلسل "الفرسان" بدور "عز الدين أيبك"، و"الثعلب"، و"رد قلبي"، "شمس الأنصاري"، "أولاد الليل" وغيرها، وآخر أعماله الفنية مسلسل "ولاد السيدة" عام 2015 للمخرج هاني إسماعيل، وتأليف مجدي الإبياري، من إنتاج شركة صوت القاهرة.