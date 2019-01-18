إسماعيل عبد الله: 9 مهرجانات مسرحية عربية في 2019

المصدر: القاهرة - رويترز

قال إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، ستكون هناك تسعة مهرجانات مسرحية وطنية عربية ستقام في 2019. وأضاف: إن الهيئة، والتي انطلقت من الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة قبل 12 عاماً، تأخذ على عاتقها مهمة إقامة مهرجان وطني للمسرح في كل دولة عربية، وهي المهمة التي بدأت العام الماضي وتتواصل هذا العام.

وقال عبد الله في مقابلة، أول من أمس: «إمارة الشارقة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الهيئة العربية للمسرح، لم تتوقف مبادراتها من أجل الارتقاء بالمسرح العربي وتوفير أسباب استمراره وديمومته، وكان آخر هذه المبادرات تنظيم مهرجانات وطنية في الدول التي لا توجد بها مهرجانات.

وأضاف: بدأنا في مارس الماضي التواصل مع النقابات والجمعيات والمؤسسات الرسمية بهذه الدول لتحقيق هذا الحلم، وعقدنا حتى يومنا هذا سبعة مهرجانات في المغرب وموريتانيا والسودان واليمن وفلسطين والأردن ولبنان». وقال إسماعيل عبد الله:وما زلنا في تواصل مع الدول التي تحتاج إلى مثل هذه المهرجانات حتى تكتمل شبكة المهرجانات المسرحية العربية بالمنطقة.