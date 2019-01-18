مؤتمر «الكتّاب العرب» يناقش ويقر نظامه الأساسي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، المؤتمر العام السابع والعشرين للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب غداً السبت في العاصمة أبوظبي في فندق روتانا السعديات -قاعة الألماس، الذي يستمر حتى 22 الجاري، بمشاركة 17 وفداً يمثلون 17 اتحاداً وجمعية ورابطة وأسرة ومجلس كتّاب عرب. ويترأس المؤتمر الشاعر والصحفي الإماراتي، حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات.

وأكد حبيب الصايغ أن المؤتمر سيشتمل على تقرير الأمين العام ثم مناقشة وإقرار النظام الأساس واللائحة التنفيذية، ثم انتخاب الأمانة العامة ومكاتب النشاط النوعية، فتشكيل لجان صياغة الأوراق الختامية والبدء بمناقشة الأوراق المقترحة، ثم إصدار البيانات، البيان الختامي، والبيان الثقافي، وبيان حال الحريات في الوطن العربي.

كلمات وتكريم

ويستهل برنامج الافتتاح الذي يقدمه الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم عضو اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، أمين عام جمعية المسرحين، بكلمة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، يليها تكريم الفائزين بجوائز الاتحاد العام، جائزة القدس وجائزة الـ 48، ثم كلمة حبيب الصايغ، يليها كلمة الوفود المشاركة يلقيها الدكتور وجيه فانوس نائب الأمين العام للاتحاد العام، الأمين العام لاتحاد الكتّاب اللبنانيين.

عقب ذلك يُعرض فيلم وثائقي قصير عن مسيرة الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب خلال 3 سنوات، تليه فقرة موسيقية تقدمها الفنانة الإماراتية إيمان الهاشمي عضو اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات. بينما يشتمل اليوم الثاني للمؤتمر على عرض تقرير الأمين العام ثم مناقشة وإقرار النظام الأساس واللائحة التنفيذية، وسيشارك في الجلسة البحثية الثانية الدكتورة سلوى عثمان من السودان، وعبد الحكيم الشبرمي من السعودية، والدكتور مبارك سالمين من اليمن، والدكتورة ميادة حمدان من لبنان، ويقدمها الدكتور نضال الصالح.

وسيشهد صباح اليوم الثالث من المؤتمر انتخاب الأمانة العامة ومكاتب النشاط النوعية، ثم تشكيل لجان صياغة الأوراق الختامية والبدء بمناقشة الأوراق المقترحة، أما الفترة المسائية فتعقد فيها الجلسة البحثية الثالثة للندوة يديرها الدكتور وجيه فانوس، بمشاركة عبد القادر المرزوقي من البحرين، وعمر السراي من العراق، ومحمد بن رضا اللواتي من سلطنة عمان.

الأوراق الختامية

أما اليوم الرابع من المؤتمر فيتضمن قراءة الأوراق الختامية واعتمادها، ثم إصدار البيانات، البيان الختامي، والبيان الثقافي، وبيان حال الحريات في الوطن العربي، ثم الجلسة البحثية الرابعة يديرها الدكتور فهد حسين من البحرين بمشاركة الدكتور ضياء عبد الله الكعبي من البحرين، والدكتور عاطف أبو حمادة من فلسطين، وفيصل لحمر من الجزائر، والدكتور يوسف نوفل من مصر، ثم خالد بن ققة من الجزائر.

نشاط نوعي

وسيتم تنظيم مهرجان ناصر جبران الشعري نشاطاً نوعياً مصاحباً للمؤتمر في فندق روتانا السعديات في قاعة ألماس بمشاركة 42 شاعراً وشاعرة من الإمارات ومن الوطن العربي، حيث تقام أربع أمسيات شعرية بمشاركة نحو 10 شعراء يومياً في كل أمسية.

وتتضمن قائمة الاتحادات المشاركة: رابطة الكتّاب الأردنيين برئاسة محمود الضمور، واتحاد كتّاب وأدباء الإمارات برئاسة الهنوف محمد نائب رئيس مجلس الإدارة، وأسرة الأدباء والكتّاب في البحرين برئاسة إبراهيم بوهندي،وغيرهم من الاتحادات المشاركة.

ندوة كبرى

سيشهد المؤتمر العام ندوة كبرى بعنوان «الثقافة وبناء الهوية بين الأنا والآخر» وتتفرع إلى محاور حول الثقافة بصفتها هوية، الهوية بين المعطى التاريخي والمتخيل، صورة الأنا والآخر في التربية العربية، مفهومات الأنا والآخر وتحولاتها المعرفية، التنازع المفهومي بين مصطلحي الثقافة والحضارة، ويشارك في الجلسة البحثية الأولى للندوة في الفترة المسائية للمؤتمر يوم غد الدكتور أبو بكر علي الهاشمي من ليبيا، والدكتور حسن قايد الصبيحي من الإمارات، وخالد الغريبي من تونس، والدكتور علاء عبد الهادي من مصر، ويقدمها الدكتور يوسف الحسن من الإمارات.