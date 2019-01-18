محمد عبده يفتتح «مهرجان فبراير» في الكويت

المصدر: دبي ـ البيان

يفتتح الفنان السعودي محمد عبده حفلات مهرجان فبراير الكويت 2019، مطلع فبراير المقبل، حيث كشفت شركة روتانا، أخيراً، عن تفاصيل المهرجان، موضحة انه سيتضمن 7 حفلات، بزيادة حفلين عن الدورة الماضية، الأمر الذي يرفع عدد المشاركين في الحفلات إلى 13 نجماً، ومن بينهم-إلى جانب «فنان العرب»-: عبد الله الرويشد، رابح صقر، عبادي الجوهر، ماجد المهندس، نبيل شعيل، حسين الجسمي، مطرف المطرف. كما تشارك 5 فنانات هن: نوال الكويتية، أصالة نصري، نجوى كرم، أنغام، شيرين عبد الوهاب.

وسيكون حفل الختام مع الفنان عبادي الجوهر ونوال الكويتية. وأكدت "روتانا" أنه سيرافق نجوم الحفلات الـ 13، فرقة موسيقية مهمة لتتوازى مع طبيعة المكان والحدث، ويتولى أحمد الدوغجي مهمة إخراج هذه الحفلات.