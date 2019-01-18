قصر باكنغهام: الأمير فيليب ينجو من حادث سيارة دون إصابات

المصدر: (د ب أ)

قال قصر باكنغهام ووسائل الإعلام البريطانية إن دوق أدنبرة، الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث الثانية لم يصب بأذى، بعد الحادث الذي تعرض له أثناء قيادته لسيارته قرب عقار ملكي اليوم الخميس.

وأضاف القصر إن :"دوق أدنبرة تعرض لحادث مروري مع سيارة أخرى بعد ظهر اليوم".

وأوضح البيان: "لم يصب الدوق"، مضيفا أن الحادث وقع بالقرب من مزرعة ساندرينغهام الملكية في مقاطعة نورفولك الشرقية.

وأشار البيان إلى أن الشرطة المحلية هرعت إلى مسرح الحادث.

وذكرت صحيفة ديلي تلغراف اليومية ، أن فيليب 97 عاما كان يقود سيارته في وقت الحادث.

وغاب فيليب الشهر الماضي، عندما حضر بعض أفراد العائلة المالكة الآخرين قداسا للاحتفال بعيد الميلاد بكنيسة قرب ساندرينغهام ، التي تقع على مسافة 180 كيلومترا شمال شرق لندن.