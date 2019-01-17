فعاليات متنوعة في مهرجان سلطان بن زايد التراثي

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن مهرجان سلطان بن زايد التراثي، أمس، عن تفاصيل برامج وفعاليات النسخة الثالثة عشرة، والتي تقام بتوجيهات ورعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، خلال الفترة من 20 الجاري إلى 2 فبراير المقبل في ميدان الهجن سويحان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، أمس، في قاعة المؤتمرات بمركز سلطان بن زايد في أبوظبي، بحضور حميد سعيد بولاحج الرميثي المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة إلى جانب مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمسؤولين في النادي وممثلي الجهات الراعية.

ونقل الدكتور عبيد علي راشد المنصوري النائب الأول لمدير عام مركز سلطان بن زايد نائب رئيس اللجنة العليا رئيس اللجنة الإعلامية في المهرجان للحضور؛ تحيات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، راعي المهرجان، مؤكداً أن النجاحات التي حققها الحدث إنما هي بفضل سموه، إذ تقف وراءها توجيهاته الدائمة ومتابعته المستمرة وحضوره المتواصل.