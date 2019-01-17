بالفيديو.. مدير مدرسة يعلّم التلاميذ الرقص

المصدر: البيان الالكتروني

يقوم مدير مدرسة ابتدائية بمقاطعة شانشي الصينية بتعليم تلاميذه الرقص في ساحة المدرسة خلال فترة الاستراحة.

وحتى يقوم بدوره الجديد على أحسن ما يرام، التحق تشانج بنغ مدير المدرسة بدورة تدريبية لتعلم مهارات رقصة "شافل" ليعلمها هو بدوره لطلاب المدرسة، بحسب قناة (CGTN) الصينية.

ويقول تشانغ: اعتاد الأطفال على اللعب بالكومبيوتر والهواتف المحمولة، آمل أن أمكنهم من القيام بأكثر الأنشطة في الهواء الطلق.