عبوسه حوله إلى قط شهير

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

عادة ما تكون القطط من سلالة "شيلكيرك ريكس" ودودة ولعوبة ومحبوبة، ولكنك لا تستطيع أن تقول ذلك من خلال النظر في وجه القط "بومبوس ألبرت".

ووفقا ل "أوديتي سيتي" فإن وجه هذا القط العابس باستمرار يجعل منه أكثر القطط غضباً وعدوانية في العالم، لكنه أيضاً مصدر شعبيته المذهلة على وسائط التواصل الاجتماعي.

واكتسب بومبوس شعبية عالية في موقع إنستغرام بعد فترة وجيزة من قيام أصحابه بفتح حساب خاص له هناك، في عام 2014.

وبعد عام واحد فقط ، أصبح لديه بالفعل أكثر من 40000 متابع معجب به لم يملوا من النظر في وجهه العابس باستمرار.

واليوم، ازداد عدد معجيبه إلى 228 ألف معجب.

وقد ظهر على مئات المنصات الرئيسية للإنترنت، ووقع على صفقات تجارية مع شركة هوندا اليابانية للسيارات ليظهر في إعلانات ترويجية لها، وأصبح أكثر ثراءً وشهرة من كثير من البشر.