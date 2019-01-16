طرح عطر يعزز إنتاجية الموظفين

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تعاونت شركة "Spaces" الدولية مع شركة ماري- ستيلا -ماريس الهولندية المتخصصة في أسلوب الحياة لابتكار عطر "Spirit de Travail" الذي يمكنه تعزيز الإنتاجية وجعل الموظفين يشعرون براحة أكبر في مكان العمل.

يمكن أن تتأثر الإنتاجية في العمل بمجموعة متنوعة من العوامل، التي تكون الرائحة من أقلها إثارة للانتباه.

ولكن وفقا للبحوث التي أجراها البروفيسور جاري شوارتز من جامعة أريزونا الأمريكية، يمكن مواجهة المشاعر السلبية مثل التهيج والإنزعاج والإجهاد والتوتر بفعالية أكبر من خلال العطور التي تحدث تأثيرات إيجابية على الإنسان مثل السعادة والاسترخاء والإنتاجية.

وقد ألهمت نتائج هذه الدراسة شركة Spaces، وهي شركة متخصصة في بناء مساحات عمل مخصصة للشركات والمحترفين، لأجل التوصل إلى عطر يريح المستخدمين ويعزز إنتاجيتهم.

ويتم التبرع بنسبة صغيرة من كل سلعة من منتجات شركة ماري- ستيلا -ماريس لمشاريع المياه في جميع أنحاء العالم، حيث أن الشركة ملتزمة بتوفير المياه النظيفة للجميع.

كانت هذه الرسالة الاجتماعية هي التي أثرت بشكل كبير على اختيارها شركة Spaces كشريك لعطرها الذي يعزز الإنتاجية.